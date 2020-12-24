2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

24 Aralık 2020 Perşembe, 11:39

22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Sonuca burayı tıklayarak ulabilirsiniz.