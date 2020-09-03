2020'nin en çok satan akıllı telefonları

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:36

Koronavirüs salgını ile düşüşe geçen akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İngiltere merkezli analiz şirketi Omdia 2020’nin ilk 6 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkladı.

İşte 2020'nin ilk yarısında en çok satan modeller...

iPhone 11 Pro: 6.7 milyon adet

Redmi 8: 6.8 milyon adet

Redmi 8A: 7.3 milyon adet

iPhone 11 Pro Max: 7.7 milyon adet

iPhone XR: 8 milyon adet

iPhone SE (2020): 8.7 milyon adet

Redmi Note 8 Pro: 10.2 milyon adet

Redmi Note 8: 11 milyon adet

Galaxy A51: 11.4 milyon adet

iPhone 11: 37.7 milyon adet

Kaynak: NTV