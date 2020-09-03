2020'nin en çok satan akıllı telefonları
Koronavirüs salgını ile düşüşe geçen akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu.
Koronavirüs salgını ile düşüşe geçen akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İngiltere merkezli analiz şirketi Omdia 2020’nin ilk 6 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkladı.
İşte 2020'nin ilk yarısında en çok satan modeller...
iPhone 11 Pro: 6.7 milyon adet
Redmi 8: 6.8 milyon adet
Redmi 8A: 7.3 milyon adet
iPhone 11 Pro Max: 7.7 milyon adet
iPhone XR: 8 milyon adet
iPhone SE (2020): 8.7 milyon adet
Redmi Note 8 Pro: 10.2 milyon adet
Redmi Note 8: 11 milyon adet
Galaxy A51: 11.4 milyon adet
iPhone 11: 37.7 milyon adet
Kaynak: NTV
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