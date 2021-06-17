2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Türkiye Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu.
Maçın başında savunma ribauntlarında başarılı olan A Milli Takım, hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca 7. dakikada 9 sayı (17-8) geriye düştü. İyi savunma yapan milliler, Melis'in basketiyle 1. periyot sonunda farkı 19-16 ile 3 sayıya indirmeyi başardı.
Boyalı alanda etkili olamayan milli takım karşısında Slovenya, 18. dakikada farkı 13 sayıya (34-21) çıkardı. Hollingsworth ile oyundan kopmamaya çalışan Türkiye, soyunma odasına 36-27 geride gitti.
İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti.
Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu.
Milli Takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi
- Zirve çatlak yarattı
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- O tweet’leri neden şimdi attı?