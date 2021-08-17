2021 GNÇ Star’ı Kardelen Erol oldu
Jürisinde Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen’in yer aldığı 'GNÇ Star Müzik Yarışması' sonuçlandı.
Turkcell’in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen’in jüri koltuğunda olduğu yarışmada Kardelen Erol, “Sarı Gelin” şarkısı ile birinci olarak 50 bin TL büyük ödülün sahibi oldu. İkinciliği “Ben de Yoluma Giderim” isimli şarkısı ile Hatice Sezen alırken, Burak Aydoğmuş, Çağatay Eskin ve Kerem Arca’dan oluşan Kaba isimli müzik grubu da kendi besteleri olan “Göztepe Işıklar” şarkısı ile üçüncü olmaya hak kazandı.
Alem FM’in medya sponsorluğunu üstlendiği yarışma sonucunda birinciliği kazanan Kardelen Erol, 50 bin TL’lik ödülün yanı sıra bir jüri üyesi ile düet yapma hakkına sahip oldu. Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Hatice Sezen ise 30 bin TL ve üçüncü olan Kaba 20 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.
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