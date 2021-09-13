2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:09

Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu.

Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı.

NTV'de yer alan habere göre Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı.

İşte MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları...

YILIN KLİBİ

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ ROCK ŞARKISI

John Mayer – Last Train Home

EN İYİ LATİN ŞARKISI

Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom

EN İYİ KOREOGRAFİ

Harry Styles – Treat People With Kindness

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

EN İYİ YÖNETMEN

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ R&B ŞARKISI

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Olivia Rodrigo

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI

Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

YILIN SANATÇISI

Justin Bieber

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

Billie Eilish – Your Power – Darkroom

EN İYİ POP ŞARKISI

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

YILIN ŞARKISI

Olivia Rodrigo – drivers license

YILIN GRUBU

BTS

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI

Claire Rosinkranz - Backyard Boy

EN İYİ PUSH PERFORMANSI

Olivia Rodrigo – drivers license

EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS – Butter

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ KURGU

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open