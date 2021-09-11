Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda Sun Baoxin ödül aldı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 00:35

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda TEMA Vakfı Özel Ödülü'nün sahibi, yarışmaya Çin'den katılan Sun Baoxin oldu.

Milas Belediyesi tarafından 11 yıldır düzenlenen ve son 3 yıldır ‘TEMA Vakfı Özel Ödülü’nün de yer aldığı yarışmada özel ödül, bu yıl Çin'e gitti.

TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda ‘TEMA Vakfı Özel Ödülü’nün sahibi, Çin'den katılan karikatürist Sun Baoxin oldu!"