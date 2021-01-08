2021’in ilk ortak devriyesini Rus ve Türk askerleri gerçekleştirdi
Rusya ve Türkiye orduları, Suriye'nin Haseke kentinde 2021 yılındaki ilk ortak devriyeyi gerçekleştirdi. Devriyeye her 2 ülkeden yaklaşık 80 askerin yanı sıra 'Tigr', "Rıs", 'Tayfun' ve Kirpi II araçları katıldı.
Soçi'de imzalanan ortak mutabakat zaptının ortak devriyeyle ilgili maddelerinin uygulanmasını, Rusya ve Türkiye sürdürüyor. Ortak Koordinasyon Merkezi'nin liderliğinde hazırlanan ortak devriye için Rus ve Türk askerleri, Kamışlı'ya 10 km mesafede bulunan sınır köyü Deyrun Ağa'da buluştu.
Toplam 9 araçtan oluşan konvoy, 50 kilometrelik hat boyunca 5 yerleşim biriminde gözlemler yaptı. Askerler, silahlı gruplardan arındırılmış 30 kilometrelik bir alan oluşturulmasını öngören mutabakat zaptına uygun olarak bölgede Suriye-Türkiye sınırı boyunca terör örgütü YPG birlikleri bulunup bulunmadığını inceledi.
YAKLAŞIK 80 ASKER KATILDI
Devriyeye her iki ülkeden yaklaşık 80 askerin yanı sıra 'Tigr', "Rıs", 'Tayfun' ve Kirpi II araçları katıldı. Rus-Türk konvoyunun güvenliği, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-8 ve Mi-35 helikopteriyle sağlandı.
Rus konvoyunun lideri Sergey Zamay, "Devriyeden önce silah ve askeri teçhizat, personel titizlikle hazırlandı, koordinasyon merkezi tarafından çalışmalar yürütüldü. Devriye, olaysız olarak tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Devriyenin ardından askerler bir toplantı yaparak bir sonraki devriyenin güzergahını istişare etti.
Kaynak: Sputnik
Fotoğraf: Arşiv
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