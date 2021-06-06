21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafer, Almanya'nın oldu
21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'i Nmecha'nın golüyle 1-0 mağlup eden Almanya, bu alanda üçüncü kez şampiyon oldu.
21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i 1-0 mağlup eden Almanya, şampiyonluğa ulaştı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda kısıtlı sayıda seyirciyle oynanan maçta Almanya'ya kupayı getiren golü 49. dakikada 22 yaşındaki Lukas Nmecha attı. Almanya, 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.
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