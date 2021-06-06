PSG Başkanı Al-Khelaifi: “Mbappe takımda kalacak”

06 Haziran 2021 Pazar, 23:16

Nasser Al-Khelaifi, L’Equipe'e verdiği röportajda, Kylian Mbappe’nin geleceğine ve Neymar’ın imzaladığı yeni kontrata ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HİÇBİR YERE GİTMEYECEK”

Al-Khelaifi Mbappe ile ilgili şunları söyledi, “Açık olacağım. Mbappe kariyerine Paris’te devam edecek. Onu asla satmayacağız ve gelecek yıl serbest kalmayacak. Görüşmelerin ayrıntılarını şu anda açıklayamam. Söyleyebileceğim tek şey ilerleme kaydettik. Ortak bir nokta bulacağımıza inanıyorum. Günümüzün en iyi oyuncularından biri ve birkaç yıl içinde Ballon d’Or’u kazanacak. Hırs ve proje açısından hangi kulüp Paris Saint Germain ile rekabet edebilir?”

“ŞÜPHE DUYMADIM”

Neymar’ın yeni imzaladığı sözleşmeyle ilgili ise Al-Khelaifi, “Neymar ile anlaşmak zor olmadı. Müzakerelerin bu kadar uzun sürmesinin sebebi pandemiydi. Kontrat konusunda hiçbir zaman şüphe duymadım. Barcelona’nın teklifini reddettik. Uzun süre uğraştılar. Neymar projemize inanıyor, şehri ve taraftarları seviyor.” dedi.

“GÖRÜŞEBİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİM”

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile ilgili ise Al-Khelaifi şu ifadeleri kullandı, “Söylediğim gibi devam eden görüşmeler hakkında açıklama yapamam. Barcelona başkanına Messi’nin sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve 1 Ocak itibariyle görüşme yapabileceğimizi söyledim. Şu anda söyleyebileceği şey, tüm oyuncuların PSG’ye gelmek istediği. Bunu Messi adına cevap vermek için söylemiyorum. Herkesi getirmemiz mümkün değil. O harika bir oyuncu.”