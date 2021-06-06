Kevin De Bruyne, üst üste ikinci kez sezonun oyuncusu seçildi
İngiltere Profesyonel Oyuncular Birliği (PFA), geçtiğimiz sezonun Premier Lig’deki en iyi oyuncusu olarak Kevin De Bruyne’yi seçerken Kadınlar Premier Ligi’nde ödülün sahibi Fran Kirby oldu.
İngiltere Profesyonel Oyuncular Birliği (PFA), 2020/21 sezonunun ödüllerini kazananları ve geçtiğimiz yılın en iyi 11’ini açıkladı.
PFA’nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, geçtiğimiz sezonu Premier Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’nin yılın oyuncusu seçildi belirtildi. Takımın bir diğer yıldızı Phil Foden’ın ise geçtiğimiz sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandığı ifade edildi.
Kevin De Bruyne, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo’nun ardından üst üste ikinci kez yılın oyuncusu seçilen üçüncü oyuncu oldu.
KIRBY İKİNCİ KEZ KAZANDI
Chelsea Kadın Futbol Takımı’nın tüm zamanlarda en çok gol atan ismi olan Fran Kirby, 2018’in ardından ödülü bir kez daha kazandı. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu Chelsea’ye kaptıran Manchester City’de Lauren Hemp ise yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.
CITY’DEN 6 İSİM
PFA tarafından açıklanan yılın 11’inde ise şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ederson (Manchester City)
Defans: Joao Cancelo (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), John Stones (Manchester City), Luke Shaw (Manchester United)
Orta Saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), İlkay Gündoğan (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United)
Hücum: Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Heung Min Son (Tottenham)
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