İspanya'da Sergio Busquets'in Covid-19 testi pozitif çıktı

06 Haziran 2021 Pazar, 23:33

EURO 2020'de E Grubu'nda yer alan İspanya'da milli takım kaptanı Sergio Busquets'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 32 yaşındaki futbolcu, sonucun çıkmasının ardından milli takım kampını özel önlemler eşliğinde terk etti.

İspanya Futbol Federasyonu, oyuncunun yakın temas ettiği kişilerin izole edileceğini ve antrenmanlarına bireysel şekilde devam edeceğini, turnuva hazırlıklarına bu önlemler kapsamında devam edileceğini ve Las Rozas Medya Merkezi'nde yarın yapılması planlanan tüm iletişim ve pazarlama etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

İspanya, EURO 2020 E Grubu'nda 14 Haziran'da İsveç, 19 Haziran'da Polonya ve 23 Haziran'da Slovakya ile karşılaşacak.