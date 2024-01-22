22 Ocak Pazartesi MANİSA KULA elektrik kesintisi: KULA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA KULA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KULA'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte KULA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA KULA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KULA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KULA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL; , CUMHURİYET CD., İSİMSİZ31, İSİMSİZ25, ŞHT.AHMET AKDENİZ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında BEY; , ŞHT.AHMET AKDENİZ, ŞHT.AHMET AKDENİZ, , 61., İSİMSİZ17, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ87, İSİMSİZ9, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında KENAN EVREN MH.; 33., 34., 36., 37., 38., 15., 16., 17., 31., PİRİ REİS, 13 SOKAK, 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., AŞAĞIKUYU, PİRİ REİS, 18., 30., 31., PİRİ REİS elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL MH.; SALKIM elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır
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