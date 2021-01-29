22 yaşındaki CEO'dan Covid-19 aşısı itirafı: 'Bu hatayı hayatım boyunca unutmayacağım'
ABD'de, Covid-19 aşısı dağıtım şirketinin 22 yaşındaki CEO'su, tıp uzmanı olmamasına rağmen arkadaşlarına koronavirüs aşısı yaptığını itiraf etti.
ABD'de Philadelphia'da bulunan Covid-19 aşısı dağıtım şirketi Philly Fighting COVID'in genç CEO'su Andrei Doroshin, tıp uzmanı olmamasına rağmen arkadaşlarına koronavirüs aşısı yaptığını itiraf etti.
NBC Philadelphia'nın aktardığına göre, Doroshin, Perşembe sabahı konuk olduğu TODAY Show'da Stephanie Gosk'e açıklamlarda bulunarak, "Bu karara katılıyorum. Bir hata yaptığımı biliyorum. Bu hatayı hayatım boyunca unutmayacağım. Ancak yaşananların hiçbiri kurumun suçu değil” dedi.
Philadelphia'nın üst düzey sağlık yetkilileri, Drexel Üniversitesi'nde 22 yaşındaki bir araştırmacı olan Doroshin'in, kendisine binlerce aşıya erişim sağlayan bir ortaklığı nasıl elde ettiği konusunda sorularla karşı karşıya.
Şirket, Pennsylvania Kongre Merkezi'nde kurulan aşılma alanında bu ay içinde üç hafta sonu boyunca 6 bin 756 kişiyi aşıladı.
Şehir sağlığı yetkilileri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Philly Fighting COVID'e verilen aşı dozlarının denetiminin "aşının boşa gittiğine, çalındığına veya başka bir şekilde kötüye kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını" söyledi.
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