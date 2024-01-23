23 Ocak Salı KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:36

KOCAELİ DARICA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DARICA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., ENFES SK., HAKİKAT SK., HAMDOLSUN SK., KUŞTEPE CD., NAZIR SK., ŞİRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., HAKİMİYET SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., SANCAK, SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA, TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.