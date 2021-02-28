‘25 yıllık sorunlar artık çözülüyor’

28 Şubat 2021 Pazar, 02:14

Altyapı için ciddi bir çalışma başlattınız, hedefiniz nedir?

Biz, Kartal’ı canlandırmak için yola çıktık. Yıllarca anakentten alacağı olan ilçemizi, geleceğe taşımak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza verdik. Kartal’da 25 yıldır ihmal edilen altyapı sorunları hem kentin hem de vatandaşların kanayan yarasıydı. Su baskınlarının sıklıkla yaşandığı sahil kesimindeki esnafımızın her yağmur yağdığında kafasını kurcalayan ‘işyerimi su basacak mı?’ kaygısının ne kadar yıpratıcı olduğunu biliyorum. İlçemizin en büyük ve trafik yönünden en hareketli bölgelerinden Tecerdağı ve Köroğlu caddelerinde ve Dikey/Atılgan Sokak, Cengiz Topel, Spor, Üsküdar, Hükümet, Savarona, Şehzade ile Çırçır caddelerinde; Egemenlik Bulvarı, Neyzen Tevfik Meydanı ve Kartal Meydanı’nda; Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan 14 sokak ve caddede çok kısa bir süre içinde çalışmalarımızı tamamladık. Yağmur suyu ve atık suyu borularının çapını artırırken, su hatlarını uzattık. Yoğun bir mesai ile ilçemiz genelinde asfaltlama çalışmaları, cadde ve sokak aydınlatmaları ile kentimizi daha modern ve canlı bir görünüme kavuşturduk. Kısaca daha dirençli ve daha canlı bir Kartal meydana çıkıyor.

Komşu İletişim Merkezi’ni (KİMER) kurdunuz. Neler yapılıyor?

Kartal’da yaşayan yurttaşlar, istek, öneri ve şikâyetlerini 7/24 görev yapan Çağrı Merkezi ekibimiz ile aracısız olarak kayıt altına alıyor ve sonuçlandırıyoruz. Acil kodlu talepler dışında kalan şikâyetlerin çözümü veya akıbeti konusunda vatandaşa ortalama geri dönüş süremiz 48 saat. Özellikle pandemi döneminde sürekli artan binlerce çağrı, komşularımızla olan iletişimde KİMER’in ne denli büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini gösterdi. Pandemi döneminde bu merkezden gelen talepler doğrultusunda ilçede yaşayan on binlerce yurttaşa dokunduk.

Aşevi projeniz var mı?

Esentepe Mahallemizde yer alan ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan “Aşevi ve Gıda Bankası” projemiz ile bir yandan Kartal’da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Aşevimiz açıldığında günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olacak ama acil durumlarda bu sayı 20 bin kişiye kadar çıkabilecek. Gıda bankasıyla da aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabileceğiz. Hiçbir komşumuzu yalnız bırakmayan dayanışma kültürümüzü yaşatarak daha dirençli ve canlı bir Kartal’ı var etmek için attığımız önemli bir adım olacak bu.