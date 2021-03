26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:08

1995 yılından beri Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından her yıl düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choice Awards) dün gece Taye Diggs’in sunumuyla hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak gerçekleşen törenle 26. kez sahiplerini buldu.

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde bu yıl büyük ödülü kazanan film, Altın Küre Ödülleri’nde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan "Nomadland" oldu.

Filmloverss'ın aktardığına göre, Altın Küre Ödülleri’nin adayları arasında kendisine yer bulamayan Zendaya, gecede medya sektöründe sınırları zorlayıp normları yıkan kadınlara verilen SeeHer ödülüyle onurlandırıldı. Bu ödüle geçtiğimiz yıl Kristen Bell değer görülmüştü.

"Malcom and Marie"de Zendaya’ya eşlik eden ve Altın Küre’den eli boş dönen Daniel Kaluuya ise "Judas and the Black Messiah"taki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

David Fincher'ın "Mank" filmi ise, geceden En İyi Yapım Tasarımı ödülüyle ayrıldı.

Chadwick Boseman (solda), Carey Mulligan (sağda)



En İyi Erkek Oyuncu ödülü bir kez daha "Ma Rainey's Black Bottom"daki performansıyla geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'a verilirken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün kazananı ise "Promising Young Woman" filmindeki performansıyla Carey Mulligan oldu.

"Borat Subsequent Moviefilm" ile Maria Bakalova En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne değer görülürken En İyi Genç Oyuncu ödülünü ise, bu yıl "Minari"deki performansıyla Alan Kim kazandı, genç oyuncu ödülünü kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

"Nomadland", En İyi Uyarlama Senaryo ödülünün de sahibi oldu. Chloé Zhao ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada filmin ses kurgusunu üstlenen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Michael Wolf Snyder’a adadı.

En İyi Orijinal Senaryo Ödülü'nü ise "Promising Young Woman" ile Emerald Fennell kazandı.

En İyi Komedi Filmi ödülü "Palm Springs"e verilirken, Yabancı Dilde En İyi Film ödülünün kazananı bir kez daha "Minari" oldu.

"The Crown"



Televizyon tarafında ise, Netflix yapımı "The Crown" drama kategorisinde En İyi Dizi Ödülü'nü kazanırken, En İyi Komedi Dizisi ödülünün sahibi ise "Ted Lasso" oldu.

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"daki performansıyla Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise "Schitt’s Creek"teki performansıyla Catherine O’Hara değer görüldü. Drama kategorisinde ise En İyi Dizi ödülünü kazanan "The Crown"daki performanslarıyla Emma Corrin ve Josh O’Connor En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Kazanılan 14 ödülle Netflix ön plana çıkarken 4 ödülle onu Amazon Studios ve Searchlight Pictures takip etti. Apple TV+ ise yapımlarıyla üç ödül kazandı.

Adaylar arasındaki televizyon alanında 26, film alanında ise 46 olmak üzere toplamda 72 yapım, Netflix imzası taşıyordu.

İşte kazanan listesinin tamamı:

SİNEMA

En İyi Film: Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Kadın Oyuncu: Carey Mulligan – Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Genç Oyuncu: Alan Kim – Minari

En İyi Oyuncu Kadrosu: The Trial of the Chicago 7

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Orijinal Senaryo: Emerald Fennell – Promising Young Woman

En İyi Uyarlama Senaryo: Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Görüntü Yönetimi: Joshua James Richards – Nomadland

En İyi Yapım Tasarımı: Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank

En İyi Kurgu: Alan Baumgarten – The Trial of the Chicago 7 / Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal

En İyi Kostüm Tasarımı: Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Saç ve Makyaj: Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Görsel Efekt: Tenet

En İyi Komedi Filmi: Palm Springs

Yabancı Dilde En İyi Film: Minari

En İyi Şarkı: Speak Now – One Night in Miami

En İyi Beste: Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste – Soul

TELEVİZYON

En İyi Dram Dizisi: The Crown (Netflix)

Dram Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu: Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Dram Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu: Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Dram Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

Dram Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

En İyi Komedi Dizisi: Ted Lasso (Apple TV+)

Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Pop)

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Mini Dizi: The Queen’s Gambit (Netflix)

En İyi Televizyon Filmi: Hamilton (Disney+)

Mini Dizi veya Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: John Boyega – Small Axe (Amazon Studios)

Mini Dizi veya Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix)

Mini Dizi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Donald Sutherland – The Undoing (HBO)

Mini Dizi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Uzo Aduba – Mrs. America (FX)

En İyi Talk Show: Late Night with Seth Meyers (NBC)

En İyi Komedi Gösterisi: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) / Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)