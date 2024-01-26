26 Ocak Cuma DÜZCE KAYNAŞLI elektrik kesintisi: KAYNAŞLI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE KAYNAŞLI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KAYNAŞLI'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KAYNAŞLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE KAYNAŞLI ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAYNAŞLI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAYNAŞLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KAYNAŞLI ilçesinde 26 Ocak Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ŞİMŞİR mahallelerinde 28 EVLER, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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