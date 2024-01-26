26 Ocak Cuma İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

İZMİR ÇEŞME ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇEŞME ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 11:00:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında REİSDERE; İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 11:00:00.000-2024-01-26 15:30:00.000 saatleri arasında REİSDERE MH.; 6002. SK., 6108. SK., 6108/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır