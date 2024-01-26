26 Ocak Cuma MANİSA DEMİRCİ elektrik kesintisi: DEMİRCİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DEMİRCİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DEMİRCİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BOYACIK; , BOYACIK, BOYACIK KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında BOYACIK MH.; BOYACIK KÖYÜ İÇ YOLU, BOYACIK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır