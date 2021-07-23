27 göçmen daha yakalandı
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent genelinde, şehirler arası otobüs terminali ve sanayi sitesi civarında yapılan kontrollerde, 8'i çocuk 27 Afganistan uyruklu yakalandı.
İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
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