3 aylık bebek, arabasıyla apartman bahçesinde terk edilmiş bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde bırakılmış 3 aylık olduğu sanılan erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekiplerince kontrol için hastaneye götürülürken, arabasının içinden evlilik cüzdanı çıktı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki 904 Sokak'ta meydana geldi. Selma Meydan, yakınını ziyaret için geldiği apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde erkek bebek olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Meydan'ın ihbarı üzerine binaya, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selma Meydan da ekipler gelene kadar bebeğin bezini değiştirip, bakımını yaptı. Kısa sürede gelen ekipler, bebek arabası içinde terk edilen bebeğin yanında biberon ve evlilik cüzdanı buldu. 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, kontrol için sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.
Bebeği, kendisine ziyarete gelen akrabasının bulduğunu söyleyen Esma Alkan, "Terk edilmiş bebek olduğunu öğrenince hemen aşağı indim. Bebek, arabası içinde ağlıyordu. Bebek arabası içine bırakmışlar; yanında çantası, bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. Unutulduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Gelen ekiplere teslim ettik" dedi.
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