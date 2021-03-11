3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı.

DHA
11 Mart 2021 Perşembe, 08:57
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


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