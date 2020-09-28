33 bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

28 Eylül 2020 Pazartesi, 14:50

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet eden 33 internet sitesi tespit etti.

Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan bahis siteleriyle ilgili yapılan tespit üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlandı.

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkân sağladığının tespit edilmesi üzerine 33 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.