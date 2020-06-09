3.5 yaşındaki Dilgeş artık özgür

09 Haziran 2020 Salı, 17:51

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rosa Kadın Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma nedeniyle tutuklanan Bağlar Belediyesi Meclis üyesi Gönül Aslan ve bakacak kimsesi olmadığı için cezaevine giren 3 buçuk yaşındaki, böbrek yetmezliği hastası Dilgeş bebek annesiyle birlikte tahliye edildi.

24 Mayıs’ta tutuklanan Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Gönül Aslan, 3 yaşındaki böbrek hastası oğlu Dilgeş ile birlikte cezaevine konulmuştu.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi avukat Berdan Acun, müvekkili Gönül Aslan’ın tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

Berdan Acun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Annesi ile birlikte cezaevine girmek zorunda olup, özgürlüğünden yoksun kalan Dılgeş artık özgür” dedi.