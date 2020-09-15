350 kadından çağrı: ‘Barış istiyoruz’

15 Eylül 2020 Salı, 16:28

Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerginliğe dur demek için iki ülkeden kadınlar barış çağrısı yayınladı. 350 kadının ortak imzaya açtığı çağrı metni Kadın Hakları savunucusu Gülseren Onanç tarafından başlatıldı.Türkiye ve Yunan kadınları tarafından oluşturulan "Barış İnisiyatifi” içerisinde yer alan kadınlar çağrı metniyle, anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep eden kadınlar, Ege'de ortak kültürü geliştirerek dayanışma ve dostlukla, barış içinde yaşamaya kararlı olduklarını belirtti.

Türk ve Yunan kadınları tarafından yapılan barış çağrısında şu ifadelere yer verildi:

“Biz Türkiye ve Yunanistan'dan kadınlar, Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor. Biz kadınlar olarak, bu tehlikeli tırmanışa “dur” diyoruz.”

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ’

Ortak yapılan barış çağrısı metninde, “Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz” denildi.

BirGün’de yer alan habere göre 350 kadın, “Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir. Barış, doğa ve insan insanlık için en değerli varlıklardır. İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız“dedi.



















