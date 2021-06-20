38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye, şampiyon oldu!

20 Haziran 2021 Pazar, 16:47

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye, genel klasmanda şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen ve 10 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği turnuva tamamladı.

Turnuvada bugün 60 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Furkan Bayrak, 130 kiloda Osman Yıldırım altın, 67 kiloda Ensar Karabacak bronz madalya kazandı.

Dün ise 63 kiloda Mehmet Çeker gümüş, Mustafa Sefa Yıldırım bronz, 72 kiloda Murat Dağ gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın bronz, 97 kiloda Abdulkadir Çebi bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Böylece Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, topladığı 192 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaşırken, 177 puanla Rusya ikinci, 132 puanla İran ise üçüncü oldu.



