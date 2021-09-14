39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 19 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
14 Eylül 2021 Salı, 07:12
39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı  Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında toplamda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin Efeler ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.T.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen D.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 


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