4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'ne gitti

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:59
4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti
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Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral Montrö tartışmaları üzerine bir metin kaleme almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatımıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınmıştı.


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