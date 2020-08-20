41 ton eti 'Fakirlere dağıtacağız' diye topladılar ama...

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:07

Adana’da polis ve zabıta ekiplerince geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 40 tonun üzerinde kaynağı belli olmayan et ele geçirilmişti.

İddiaya göre, etler Kurban Bayramı'nda Furkan Vakfı tarafından toplandı. Etlerin depolandığı soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul’a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G. (31) kiraladı.

Sözkonuzu etlerin, Kurban Bayramı’nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması için Kayseri’deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Selahattin G.’ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha 1,8 ton kaçak etin ele geçirildiği öğrenildi.

Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.’ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

