4.7 milyarda bir: Fransa'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
Fransa'da doğum yapan bir kadın, altız bebek dünyaya getirdi. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.
24 hafta, 6 gün süren hamileliğin ardından Hautepierre hastanesinde sezaryenle yapılan doğumun ardından prematüre bebekler yoğun bakıma alındı. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.
Hastane çalışanı, "Çok dikkatli davranıyoruz, hastanemizin bütün ekibinin özenini gerektiren bir durum" açıklamasını yaptı. Daha önceden iki çocuğu olan annenin yumurtalık stimülasyonu ile hamile olduğu açıklandı.
Doğum, Covid-19 salgını dönemine geldiği için sağlık görevlileri fazladan önlem aldıklarını belirtti.
Polonya'da geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki bir kadın altız çocuk doğurmuştu. Fransa'da ise benzer bir olayın en son 30 yıl önce yaşandığı düşünülüyor. Polonyalı doktorlara göre altız doğumu, 4.7 milyar gebelikten birinde görülüyor.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti