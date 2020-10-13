4'ü çocuk 7 tarım işçisi, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü 18 yaşının altında 7 tarım işçisi, hastanede tedaviye alındı.

DHA
13 Ekim 2020 Salı, 10:55
4'ü çocuk 7 tarım işçisi, karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Eşelik Mahallesi'nde, çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi ve akraba 7 kişi, kömür sobasını yakıp, uykuya daldı.

Gece saatlerinde Halil Yeşil ile Şemsi Yeşil mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyanıp, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine çadıra gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde çadırda kalan Halil (60), Şemsi (40), Mustafa (9), Fatma (16), Mehmet (13), Nadir (24) ve Şafak Yeşil'in (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 7 kişi tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







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