5 çocuk evde ölü bulundu! Şüpheli isim şoke etti
Alman polisi, Solingen şehrinde bir evde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi. Çocukları 27 yaşındaki annelerinin öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Alman haber ajansları, Solingen şehrinde bir apartman dairesinde ölü bulunan 5 çocuğu, 27 yaşındaki annelerinin öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu iletti.
Çocukların kesin ölüm nedenleri ve kimliklerinin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü iletildi. Bölge Emniyet sözcüsü, konunun detaylarına dair henüz bir açıklama yapılamayacağını aktardı.
Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.
Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenin polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.
İNCELEME EKİBİ OLUŞTURULDU
Solingen'de polis, 40 kişilik bir inceleme ekibinin oluşturulduğunu ve olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Polis sözcüsü Stefan Weiand, "Henüz konu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Anneyi sorgulamamız gerekiyor. Çocukların ölüm nedeni hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz, incelemeler sürüyor" dedi.
SOLINGEN BELEDİYE BAŞKANI: ŞOK OLDUM
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şok oldum ve derinden etkilendim. Bu beş canın yasını tutuyorum. Çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra çocukların bulunduğu apartmanın önüne gelerek mum bırakan Kurzbach, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti" dedi.
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