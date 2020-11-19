50 Cent: Donald Trump bana 1 milyon dolar teklif etti

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:36

ABD'de başkanlık seçimi geride kaldı ama yankısı hala sürüyor. Seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti adayı Joe Biden başkan seçilse de halen başkanlık görevini yürüten Donald Trump sonuçlara itiraz etmeyi sürdürüyor. Bir yandan da seçim süreciyle ilgili dikkat çeken yeni açıklamalar geliyor. O açıklamalardan biri de 50 Cent'e ait.

Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, seçim kampanyası döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi ve Trump'ın kampanyasında yer alması için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini öne sürdü.

"KABUL ETMEYİNCE TEKLİFİ 1 MİLYON DOLARA ÇIKARDILAR

Gerçek adı Curtis Jackson olan 45 yaşındaki rap şarkıcısı, iHeart Radio'ya yaptığı açıklamada, "Trump'ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler, yapıp yapmama konusunda kafam karışıkken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar" dedi.

50 Cent teklifi değerlendirdiğini itiraf ederek sonunda Trump tarafından kullanılacağından endişelenerek reddetmeye karar verdiğini söyledi.

CARDI B DE ÖDEME YAPILACAKLAR ARASINDAYMIŞ

Geçtiğimiz günlerde rap şarkıcısı Cardi B. de ABD seçimleri öncesinde kendisini Joe Biden'ın başkanlık kampanyasında siyasi bir piyon olmakla suçlayan, "aptal" ve "cahil" diyen eleştirmenlere cevap verirken, adının Trump'ı desteklemesi için para teklif edilecekler listesinde yer aldığını söylemişti. Ünlü rap'çi, "Biden'ın beni piyon olarak kullandığını söylediler, ardından haftalar sonra Trump'ın ulaşmaya çalıştığı ve destek için ödeme yapacağı rap'çiler ve sanatçıların bir listesini gördük, listede benim de adım vardı" ifadesini kullanmıştı.

Cardi B ayrıca hayranlarının Biden'ı tanımasının ve seçimde oy vermeye teşvik etmenin kendisi için önemli olduğunu hissettiğini sözlerine eklemiş, "Platformlarını kullanan tüm bu ünlülerle ve dışarı çıkıp oy kullananlarla çok gurur duyuyorum. Başardık!" demişti.

Kaynak: NTV