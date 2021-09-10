50 puan düşük alan öğrenci Kadıköy Anadolu Lisesi'ne girmiş
LGS sınavına giren bir öğrencinin puanının, taban puanından 50 puan daha düşük olmasına karşın söz konusu öğrencinin “torpil” ile okula kaydedildiği ortaya çıktı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren bir öğrencinin puanının, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanından 50 puan daha düşük olmasına karşın söz konusu öğrencinin “torpil” ile okula kaydedildiği ortaya çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre LGS'den 405 puan alan bir öğrenci, 455.339 puanlık Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirildİ.
Dilekçede öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği iddia edildi. Öğrencinin, puanına uygun başka bir okula alınmaması hâlinde hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen şikâyet dilekçesinde, “LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır” ifadeleri yer aldı.
Kaftancıoğlu da “Eğitimde torpilin geldiği nokta. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!” tepkisini gösterdi.
Eğitimde torpilin geldiği nokta..— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 10, 2021
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmiş dilekçe..
Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız! pic.twitter.com/sV0UfvleLs
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