6. Balkan Panorama Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:00

Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları, festivalin resmi sitesinden 17 Nisan – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında online ve ücretsiz olarak gerçekleşti. 14 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı.

95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye'de, yerli filmlerin tümü ise İzmir'de ilk defa gösterilecek.İki ayı aşkın yoğun bir çalışma ile altı kişiden oluşan ön jüri, değerlendirme sonucunda 6. Balkan Panorama Film Festivali'nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmleri belirledi.