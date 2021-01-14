6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 82 yıl 6 ayla cezalandırılan müdürün cezası bozuldu

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı inceleyen Yargıtay 14.Ceza Dairesi, yaptığı incelemede, sanık Adil Ş., hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “çocuğun cinsel istismarı ve müstehcenlik”, “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından mahkûmiyetine dair İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Daire kararda, mahkeme kararlarının açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, deliler ile sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

Oybirliğiyle alınan kararla dosya İzmir 8. Ağrı Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Adil Ş’nin avukatı Atilla Ertekin Yargıtay’ın kararı sonrası yeni yargılanma yapılacağını ve müvekkilinin tutuksuz yargılanması için talepte bulunacaklarını belirtti.