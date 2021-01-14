6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 82 yıl 6 ayla cezalandırılan müdürün cezası bozuldu
İzmir’in Menderes ilçesinde, 2014 yılında görev yaptığı ilkokulda yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan okul müdürü Adil Ş’nin (70) cezasını Yargıtay bozdu.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı inceleyen Yargıtay 14.Ceza Dairesi, yaptığı incelemede, sanık Adil Ş., hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “çocuğun cinsel istismarı ve müstehcenlik”, “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından mahkûmiyetine dair İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.
Daire kararda, mahkeme kararlarının açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, deliler ile sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi gerektiğini vurguladı.
Oybirliğiyle alınan kararla dosya İzmir 8. Ağrı Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Adil Ş’nin avukatı Atilla Ertekin Yargıtay’ın kararı sonrası yeni yargılanma yapılacağını ve müvekkilinin tutuksuz yargılanması için talepte bulunacaklarını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi