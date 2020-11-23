6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:38

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

