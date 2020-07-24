7 ayrı okuldan Atatürk büstlerini çaldılar: 4 gözaltı
Bursa'da 2 şüpheli, 7 ayrı okuldan Atatürk büstü çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hem hırsızları hem de büstleri satın alan hurdacıları gözaltına aldı.
Yıldırım ile Kestel ilçelerinde birkaç gün arayla okullardan Atatürk büstü hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızların K.A. ve M.T. isimli 2 şüpheli olduğunu tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ikisini de kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin Atatürk büstlerini sattıkları hurdacıların da peşine düşen ekipler, hurdacılık yapan M.E. ve G.E'yi de kısa sürede gözaltına aldı.
Atatürk büstü çalan 2 hırsız ve büstleri satın alan hurdacılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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