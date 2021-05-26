7 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon: 16 gözaltı
Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezli Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
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