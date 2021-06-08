7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen dron destekli narko-terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da düzenlenen dron destekli narko-terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen narko-terör operasyonları sürdürülüyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Lice ilçesine bağlı Dibek ve Yolçatı mahallelerinde önceden dron ile tespiti yapılan 141 noktaya 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilo toz esrar, 2 adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilo gübre ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.
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