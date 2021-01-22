7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis

Kayseri'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA)
22 Ocak 2021 Cuma, 18:38
7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis
Abone Ol google-news

Geçen yıl 4 Eylül’de merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler