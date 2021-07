74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:20

Dünyanın en önemli sinema etkinliği olarak görülen Cannes Film Festivali’nin 74.sünde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin en önemli ödülü olan Altın Palmiye’yi 1993’ten bu yana ilk kez bir kadın yönetmen kazandı. Julia Ducournau’nun “Titane” adlı filmi Spike Lee başkanlığındaki jürinin en beğendiği film oldu.

Altın palmiye “Titane”ın oldu. Ducounau’nun ödülünü Sharon Stone verdi

Törenin en tuhaf anlarından biri henüz en başlarda Spike Lee’nin sahneye çıktığı anda yaşandı. Spike Lee’nin espri yollu “Altın Palmiye Titane’a gitti” açıklaması ilginçti. Töreni izleyen herkes bu açıklamanın doğru olup olmadığını düşünürken sonuçlar nasıl olursa olsun bu açıklamanın bir skandal olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Nitekim Spike Lee tören sonrası düzenlenen basın toplantısında özür dileyerek kendini affettirmeye çalıştı. Açıkçası kırmızı halıda bir kez daha çarpıcı kıyafetiyle öne çıkan Lee’nin her anlamda unutulmaz bir başkan olduğunu teslim etmemiz gerekiyor sanırım.

Altın Palmiye Jürisi kırmız halıda

9 FİLME ÖDÜL ÇIKTI

Toria Dillier’nin sunduğu kapanış töreni saat 20. 30’da başladı. Spike Lee, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho, Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent, Tahar Rahim, Mylene Farmer ve Song Kang-ho’dan oluşan Altın Palmiye jürisinin sahnedeki yerini almasının ardından başlayan tören her zamanki gibi seri bir şekilde devam etti ve ödüller hızla sahiplerine verildi.

Bu yıl onur ödülü verilen isimlerden biri İtalyan sinemacı Marco Bellochio idi. Marco Bellochio’nun aldığı Onur Altın Palmiye’sini kendisine bir başka İtalyan usta, Paolo Sorrentino sundu.

Jüri Büyük Ödülü’nü Asghar Farhadi’nin “A Hero” adlı filmi ile Juho Kuosmanen’in “Compartment No 6” adlı filmleri aldı. Ödülleri kendilerine bu yıl JFK belgeseli ile Cannes’a gelen Oliver Stone sundu.

Leos Carax’ın ödülünü Sparks Kardeşler aldı

En İyi Yönetmen ödülünü “Annette” filmiyle Leos Carax aldı. Ödülü Carax adına Sparks kardeşler aldı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü “Nitram”daki performansıyla Caleb Landry Jones’a verildi. Ödülü veren isimse 2013’te Cannes’da “Mavi En Sıcak Renktir” adlı filmle Altın Palmiye alan Adele Exarchopoulos oldu.

En İyi Kadın Oyuncu: Renate Reinsve

En İyi Kadın Oyuncu ödülü “The Worst Person in the World” filmindeki rolüyle Renate Reinsve’nin oldu.

En İyi Senaryo ödülünü “Drive My Car” adlı film aldı. Filmin aynı zamanda yönetmeni de olan Hamaguchi Ryusuke ile Takamasa Oe’nin yazdığı senaryo yazar Haruki Murakami’nin romanından uyarlandı.

Nadav Lapid’in filmi “Ha’berech” ile Apichatpong Weerasethakul’un filmi “Memoria” Jüri Özel Ödülü’nü paylaştılar.

Sinema yazarları tarafından verilen FIPRESCİ ödülü ise Japon sinemacı Hamaguchi Ryusuke’nin “Drive My Car” adlı filme gitti.

Altın Kamera ödülü Antoneta Alamat Kusijanovic’in “Murina” adlı filmine verildi.

Kısa film ödülleri: Altın Palmiye Tang Yi’nin “All the Crows in the World” adlı filmine verildi. Kısa film kategorisinde ayrıca Jasmin Tenucci imzalı “August Sky” adlı filme özel mansiyon verildi.