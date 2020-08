8 aylık hamile kadına eşinden ölüm tehdidi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Sancaktepe’de 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki İrem Zarif, çocuk yaştan bu yana şiddet gördüğü Abdullah Zarif’ten boşanmak için yasal yollara başvurdu.

Zarif, resmi olarak 6 ay önce nikâhlandığı Abdullah Zarif’in (22) kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Koruma ve uzaklaştırma kararına rağmen Zarif’ten kurtulamayan kadın, “Öldürüldükten sonra sosyal medyada hakkımı aramayın. Yaşamam için gereken neyse yapılsın. Lütfen beni bu psikopatın elinden kurtarın” dedi.

16 yaşından beri kurtulamadığı Abdullah Zarif’in kendisine “doğum yaptıktan sonra seni öldüreceğim” diye tehdit mesajı attığını anlatan İrem Zarif, “Öldürülmemek için evden dışarı çıkmıyorum. Ancak yaşamam için yeterli değil” ifadelerini kullandı. İrem Zarif, “1 ay önce boşanma davası açtım. Eşim madde bağımlısı. Beni 4 ay önce evde dövdü. Kayınvalidem de odaya kilitledi. Ertesi gün odadan çıktığımda eşimin evden ayrılmasını bekledim ve babamın evine sığındım. Şu an hem benim, hem de ailemin can güvenliği tehlike altında. Korkumdan kendi evimin önüne dahi çıkamıyorum. Her adımımı takip ediyor. Evden dışarı çıktığım an kardeşime mesaj atıyor. ‘Kardeşini doğum yaptıktan sonra öldüreceğim’ diyor. Beni ‘Birimiz mezara, birimiz de cezaevine gideceğiz’ diyerek ölümle tehdit ediyor. En son aldığı tüfekle bana fotoğraf attı. Seni “bununla öldüreceğim” dedi. Bu adamın tutuklanması için beni öldürmesini beklemeyin” diye konuştu.

‘HER GÜN GELEMEM’

İrem Zarif, yaşadığı ölüm korkusu için de şunları söyledi: “Korkumdan hastaneye gidemiyorum. Sadece hastaneye giderken yanımda polis olsun istedim. Ancak polis, ‘Seni her gün gelip götüremem’ dedi. Lütfen artık sesimi duyun. Kadınların yaşamak için verdiği mücadeleye, öldürülmeden önce sahip çıkın.”