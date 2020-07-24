86 yıl sonra namaz için Ayasofya'ya akın ettiler

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:16

Ayasofya Camisi Danıştay'ın kararının ardından 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya'da bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi.

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

ALANA GİRİŞLER 10.00’DA BAŞLAYACAK

Namaz kılınacak alanlara girişler 10.00’dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

METRO, MARMARAY SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Tarihi Yarımada’da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün akşam 20.00’den itibaren trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

POLİS BARİYERİNİ AŞAN KALABALIK AYASOFYA CAMİİ'NE DOĞRU KOŞTU

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.