90 günden fazla havada kalabilecek: ABD donanmasının yeni gözdesi

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:41

New Scientist'in haberine göre, ABD'li-İspanyol havacılık firması Skydweller Aero'yla uçağın geliştirmesi için 5 milyon dolarlık (yaklaşık 40 milyon TL) sözleşme yapıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre uçak, Solar Impulse 2 adlı güneş enerjisiyle çalışan daha geliştirilmiş bir donanım parçası üzerine inşa edilecek.

Uçağın ilk versiyonlardan biri 2015 yılında dünyanın etrafında uçmuş fakat uçuş, pilot dinlenmek zorunda olduğundan kesintili gerçekleşmişti.

Uçağın donanma versiyonu, pilotu ortadan kaldırarak daha fazla donanım kurulmasına izin veriyor ve havada kesintisiz kalma süresini 90 güne çıkarıyor.

Skydweller CEO'su Robert Miller, New Scientist'e, "Kokpiti çıkardığımızda, gerçek anlamıyla sürekliliği mümkün kılıyor ve yaklaşık 400 kg'a kadar taşıma kapasitesi ekleme imkanı buluyoruz" dedi.

Miller, şirketin halihazırda aracın otonom uçuş ve kalkış kabiliyetlerini test ettiğini söyledi.

Tüm bunlar sınandıktan sonra, 90 günün üzerinde çalışma hedefiyle uzun dayanıklılık denemelerine geçeceğiz.

Güneş enerjisiyle çalışan başka uçaklar olsa da, yeni donanma uçağı mevcut diğer uçaklardan önemli ölçüde daha ağır ve daha büyük olacak.

Güneş pilleriyle kaplı 72m genişliğinde kanatları bulunan uçak, ek güç artışları için de hidrojen yakıt hücreleriyle donatılacak.

ABD donanması halihazırda, devriye gezen gemileri MQ-4C Triton drone'larıyla takip ediyor. Bu drone'lar tek seferde sadece 30 saat havada kalabiliyor ve donanma, havada daha uzun uçuşlar gerçekleştirebilecek bir uçağa sahip olmak istiyor.

Uçak, izleme görevlerine ek olarak, iletişim platformu işlevi görmesi için iletişim ekipmanlarıyla da donatılabilecek.

Şirket, prototip versiyonun uçuşu başarıyla tamamlamasının ardından yeni uçağın yapımına başladı.