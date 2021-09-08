9'uncu Gezegen'in "gizlendiği" bölge belirlendi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:56

Gökbilimciler 5 yıl önce Güneş Sistemi'nde bir gezegen daha bulunduğuna dair bulgulara ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak bu gezegene dair kesin bir kanıt bulunmuyordu. Bu nedenle "Gezegen X" diye de adlandırılan teorik gezegen, o zamandan beri bilim camiasında önemli bir tartışma konusu.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Mike Brown, 9. Gezegen'i yıllardır arıyor ve bu alandaki çalışmalarıyla giderek ün kazanıyor. Brown aslında "Plüton'un katili" diye de anılıyor. Zira bilim insanı, Plüton'un bir cüce gezegen olduğunu kanıtlayan isim. Bu kanıtın ardından Plüton, 9. Gezegen statüsünü kaybetmişti.

Henüz hakem onayından geçmeyen yeni araştırmada ise Brown, bu unvanı başka bir gezegene vermeye bir adım daha yaklaştı. Bulgulara göre, bu gezegen gerçekten varsa düşünülenden daha parlak ve daha yakında olabilir. Araştırmacılar buradan hareketle onu daha kolay bulabileceklerini düşünüyor.

Brown, meslektaşı Konstantin Batygin'le kaleme aldığı araştırma makalesinde, 9. Gezegen'i tam olarak nerede arayacaklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Gezegenin bulunabileceği bölgeyi gösteren bir harita hazırlayan ikili, varsayımsal gök cisminin kütlesinin Dünya'nınkinden 6 kat fazla olduğunu hesapladı.

Bu araştırma, 9. Gezegen'i, Güneş'e düşünüldüğünden daha yakın kılıyor. Ancak buna rağmen gezegenin Güneş'e uzaklığının, Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 300 katı olduğu tahmin ediliyor.

İkilinin analizinde 9. Gezegenin, Güneş'in etrafındaki yörüngesini 7 bin 400 yılda tamamladığı ifade edildi.

Önceki hesaplamalarsa gezegenin kütlesinin Dünya'nınkinden 10 kat fazla olduğunu ve Güneş etrafındaki dönüşünün 10 bin yıldan fazla zaman aldığını öne sürmüştü.

9. Gezegen'in var olduğu teorisi, 2016'da yine Brown ve Batygin tarafından ortaya atılmıştı. İkili bu iddiayı Güneş Sistemi'nde tuhaf bir şekilde kümelenen küçük buzlu cisimlere dayandırmıştı.

Yeni bir gezegenin tespit edildiği araştırmaların çoğu, onun diğer gezegenler üzerindeki kütleçekim kuvvetini baz alıyor. Örneğin gökbilimciler, Uranüs'ün görünmeyen bir cisim tarafından çekildiğini fark ettiğinde Neptün'ü keşfetmişti.

Öte yandan 9. Gezegen'in sistemdeki diğer gezegenler üzerinde çekim kuvveti bulunmuyor. Ancak iki araştırmacı, uzaktaki kümelenmiş buzlu cisimlerin, büyük bir gezegenden etkilendiği kanaatine varmıştı.

Araştırmacılar işte bu gizemli gökcismini 9. Gezegen diye adlandırmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe