A haber ve Beyaz Tv’ye esnaf şoku!

100 STK ile protesto yapılacağı haberi üzerine Hacı Bayram’a giden A haber ve Beyaz Tv’ye, Hacı Bayram Çarşı ve Esnaf Derneği Başkanı, “Mansur Başkan’ı çok seviyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:28



Ankara’nın tanıtımı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çekilen bir videoda, tarihi cami avlusunda motorsiklet sürülmesi tartışmalara neden olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan Melih Gökçek de “Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptılar” demişti.


Cami çevresindeki esnaflar bir açıklama yapmak istedi. Yandaş kanallar da Mansur Yavaş’a tepki gösterileceğini düşünerek basın açıklamasının yapılacağı tarihi caminin avlusuna koştu.

100 STK ile protesto yapılacağı haberi üzerine Hacı Bayram’a giden ve 5 STK’nın bile katılmadığı basın açıklamasında Hacı Bayram Çarşı ve Esnaf Derneği Başkanı “Mansur Başkan’ı çok seviyoruz” diyerek iddialara tepki gösterince muhabirler basın açıklamasına imza atan STK’ların listesini istedi. Bunun üzerine esnaf “Mansur Başkanın bize kötü bir hizmeti olmadı yanlış anlaşılmasını istemiyoruz” dedi. 


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