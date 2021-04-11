11 Nisan 2021 Pazar, 11:46

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı.

AKP'nin yayın organı A Haber kanalı ise cenazeyi de propaganda malzemesi haline getirmekten geri durmadı. Kanalın "haber"inde cenazeye katılan Canan Kaftancıoğlu hedef alındı.





Cenaze görüntülerinin verildiği sözkonusu "haber"de, Kaftancıoğlu'nun hareketleri 'kırmızı ok'la işaret edildi ve "Canan Kaftancıoğlu dini değerleri hiçe saydı", "Namaza niyet etmedi", "Erkeklerin yanında saf tuttu", "Kaftancıoğlu'yla birlikte ön safta bir başka kadının saf tutması dikkatlerden kaçmadı" gibi ifadeler kullanıldı.