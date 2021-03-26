Canan Kaftancıoğlu, “CHP İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı” kurduklarını duyurdu

26 Mart 2021 Cuma, 03:56

Kaftancıoğlu, kimliği, inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm kadınları İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı’na ve birlikte kadın hakları için mücadele etmeye çağırdıklarını söyledi. Kadınlar [email protected] adresine e-posta atarak iletişime geçebilecek.

Kaftancıoğlu, Harbiye’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda “İstanbul’da kadın gerçekliği” konusunda sözleşmeden çekilmeden hemen önce yaptırdıkları kamuoyu araştırmasını da paylaştı. “İktidar İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak, biz kadınları daha da güvencesiz bıraktı. Tek adam yine sözünden döndü” diyen Kaftancıoğlu, “Türkiye’de yaşayan kadınların en sık karşılaştığı sorunlar şiddet, taciz ve aile baskısı. ‘Sizce Türkiye’de kadınlar hangi sorunlarla karşılaşmaktadır’ sorusuna verilen ilk üç yanıt yüzde 89.5 ile şiddet iken onu yüzde 84 ile taciz, yüzde 72 ile aile baskısı takip ediyor. Kadına şiddete ailesinde ve çevresinde tanık olup olmadığını sorduğumuzda ise kadınların yüzde 73.3’ün şiddete tanıklık ettiğini görüyoruz. Biz kadınlar şiddetle her an yüz yüze yaşıyoruz. Cezalar ise yetersiz! Yüzde 94.6’lık bir kesim kadına yönelik şiddette cezaları yetersiz görüyor” ifadelerini kullandı.

'HAK ETMİYORUZ'

Türkiye’de kadınların kendini güvende hissetmediklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Gece sokakta yürürken kendini güvende hisseden kadınların oranı sadece yüzde 7,3. Bu korkunun altında; ölüm, tecavüz, taciz tehdidi var. Kadınların sadece yüzde 26,2’si ise kendilerini bu ülkede özgür hissettiğini söylüyor. İstanbullu kadınların yüzde 23,2’si ise Türkiye’de bir kadın olarak yaşamaktan memnun hissettiklerini söylüyor. Biz kadınlar böyle bir mutsuzluğu hak etmiyoruz” diye konuştu. Kaftancıoğlu, İstanbul’da yaşayan kadınların ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını da kaydetti.