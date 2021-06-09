A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye iki gün kala İtalya'ya geldi
EURO 2020'nin açılış maçında, Roma'da İtalya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Almanya'dan İtalya'ya geldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma'ya geldi.
Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti. Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.
Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.
YARDIMCI: "2-3 BİN TARAFTARIMIZ OLACAK"
Servet Yardımcı, pandemi nedeniyle çok sayıda Türk taraftarın maça gelemediğini hatırlatarak, "Yine de 2-3 bin taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız Bakü'de olacak. Bakü için bileti olanlar gelebiliyor. O maçlar da bizim için çok önemli. Bu maç (İtalya) bütün dünyanın gözü önünde oynanacak. Bizim için çok önemli, prestij maçı. Bütün çalışmalar, hazırlıklar hem UEFA hem de TFF tarafından en iyi şekilde yapıldı. Bütün şartlar yerine getirildi. En iyi şekilde hazırlıklar tamamlandı. Artık cuma akşamını bekliyoruz. İnşallah iyi de bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.
SOYDAN: "ONLAR BİZDEN ÇEKİNİYOR"
A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ise, "Her şey çok iyi. Kampı da takip ettiniz. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğunu herkes kabul ediyor. Onların bizden çok çekindiğini de inşallah cuma günü göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
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